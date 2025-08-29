29 августа 2025

Эмигрировавшего в США из Перми журналиста признали иноагентом

Юрий Бобров уехал из РФ в 2022 году
Юрий Бобров уехал из РФ в 2022 году

В список иноагентов попал бывший пермский журналист и общественник Юрий Бобров. Такое решение принял Минюст РФ.

«Реестр иностранных агентов. №1057: Юрий Сергеевич Бобров. Дата публикации решения от 29.08.2025 года», — указано в тексте документа на сайте министерства.

По данным ведомства, активист участвовал в подготовке и распространении среди широкой аудитории сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами. Публиковал ложные сведения о решениях органов госвласти, а также о проводимой ими политике. Критиковал спецоперацию на Украине. Сотрудничает с иноагентом и проживает за пределами страны.

Активист ранее работал журналистом на радио «Эхо Перми», выступал координатором пермского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). После начала СВО уехал из России. Сейчас, судя по его постам в соцсетях, проживает в США. URA.RU уже рассказывало, что Минюст 29 августа добавил в перечень иностранных агентов шесть человек.

