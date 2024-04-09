09 апреля 2024

DJ Smash в новом клипе снял встречу героя СВО и губернатора Махонина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. необр. Пермь, ширман андрей, dj smash
DJ Smash опубликовал видео на свой гимн Перми Фото:

DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. После возвращения домой герой клипа встречается с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

«Артист Пермского ТЮЗа Артем Гукенгеймер сыграл простого парня, участника специальной военной операции», — сообщает театр в соцсетях. По сюжету клипа военный в исполнении Гукенгеймера возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Кроме военного и губернатора в клипе DJ Smash показаны самые популярные локации Перми и края. Видео также представляет галерею архетипических портретов пермяков.

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DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. После возвращения домой герой клипа встречается с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. «Артист Пермского ТЮЗа Артем Гукенгеймер сыграл простого парня, участника специальной военной операции», — сообщает театр в соцсетях. По сюжету клипа военный в исполнении Гукенгеймера возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме военного и губернатора в клипе DJ Smash показаны самые популярные локации Перми и края. Видео также представляет галерею архетипических портретов пермяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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