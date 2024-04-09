DJ Smash в новом клипе снял встречу героя СВО и губернатора Махонина. Видео

10 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

DJ Smash опубликовал видео на свой гимн Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. После возвращения домой герой клипа встречается с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. «Артист Пермского ТЮЗа Артем Гукенгеймер сыграл простого парня, участника специальной военной операции», — сообщает театр в соцсетях. По сюжету клипа военный в исполнении Гукенгеймера возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме военного и губернатора в клипе DJ Smash показаны самые популярные локации Перми и края. Видео также представляет галерею архетипических портретов пермяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил новый клип на свой гимн Перми, записанный к 300-летию города. В видео на трек «Любимая Пермь» снялся актер пермского Театра юного зрителя Артем Гукенгеймер, который сыграл роль военного. После возвращения домой герой клипа встречается с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. «Артист Пермского ТЮЗа Артем Гукенгеймер сыграл простого парня, участника специальной военной операции», — сообщает театр в соцсетях. По сюжету клипа военный в исполнении Гукенгеймера возвращается в Пермь, его встречает семья. В финале на выставке об СВО «Мы защищаем свой родной дом» на Заводе Шпагина, герою жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме военного и губернатора в клипе DJ Smash показаны самые популярные локации Перми и края. Видео также представляет галерею архетипических портретов пермяков.