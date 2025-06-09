В Челябинске мошенники снова собирают средства на нужды СВО

Мошенники обманули нескольких челябинев, представившись сотрудниками «Фонда 2020», основателем которого является супруга губернатора области Алексея Текслера, Ирина. Они убедили часть жителей перевести деньги якобы на нужды СВО. В самом фонде призывают жителей перепроверять информацию и не вестись на уловки злоумышленников.
«Мошенники от нашего имени начали писать людям на почту и в социальных сетях, а где-то и звонить, уговаривая перевести деньги якобы на помощь СВО. При этом мошенники указывают счет ИП, к которому Фонд никогда не имел отношения. К сожалению, несколько человек поверили мошенникам и потеряли свои деньги», — сообщила URA.RU директор фонда Вероника Ливончик.
Она также рассказала, что несколько дней назад людям поступали сообщения, якобы от ее имени. Был создан фальшивый аккаунт с фото Ливончик и логотипами фонда.
«Наш фонд никогда не использует такую рассылку при сборе средств на проекты. Прошу всех быть бдительными, перепроверять информацию, прежде чем отправлять деньги, не поддаваться на провокации. Ни на какие иные счета, кроме как счета фонда, средства не собираются. Реквизиты указаны на нашем сайте, в опции «Документы». Да и в целом, мы в основном имеем дело с коммерческими организациями. А обо всех проектах сначала рассказываем в открытых источниках», — отметила директор фонда.
«Фонд 2020» занимается поддержкой социальных, культурных и образовательных инициатив. Позиционируется как платформа взаимодействия между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. В числе их проектов «Наставничество», детский фестиваль «Единорожок», «Зимнее солнце Аркаима» и другие инициативы.
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