«Просидел всю ночь»: сургутяне жалуются на огромные очереди в ГАИ при оформлении ДТП

Жители Сургута пожаловались на большие очереди в ГАИ при оформлении ДТП — время ожидания может занимать до шести часов. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане.
«После подачи заявления нужно ждать, когда вызовут для оформления протокола. Так вот, я приехал туда после 20:00 и просидел там всю ночь — домой удалось попасть после 03:00. Получается инспектор тратит на одного человека где-то час, ну это ужас!» — рассказал собеседник.
По словам сургутянина, раньше очередь в ГАИ продвигалась быстрее, а сейчас — «подав заявление в числе первых, заходишь в кабинет позже всех». А бывший сотрудник сургутской госавтоинспекции рассказал, что проблемы с ожиданием очереди там были якобы всегда. «Возможно, дело в нехватке сотрудников», — предположил он.
В пресс-службе ГИБДД Сургута сообщили, что в кабинет вызывают строго в порядке очереди, а на оформление одного ДТП уходит около 40-ка минут. «Сейчас, в летний период, очередей практически нет — за сутки оформляются всего от двух до шести человек. Возможно, когда мужчина подошел, перед ним уже были люди, поэтому пришлось ждать», — прокомментировали в управлении.
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