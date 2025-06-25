Следствие в отношении экс-замминистра обороны РФ Булгакова завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра.
«Следствие закончено 17 июня. С этого дня Булгаков знакомится с материалами дела», — рассказал адвокат в беседе с ТАСС. По его словам, обвинение не изменилось и касается одного эпизода мошенничества в особо крупном размере. Представитель подчеркнул, что вменяемое преступление не связано с работой Булгакова в Минобороны, а относится к 2023 году, когда генерал уже находился в отставке. Вину бывший замминистра не признает, добавил адвокат.
Как отмечают в защите, Булгаков остается в СИЗО по решению Басманного суда Москвы, который продлил меру пресечения до 25 июля. По версии следствия, генерал армии причастен к заключению контрактов на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что к исполнению контракта Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое завысило стоимость работ. Сумма ущерба оценивается примерно в 50 миллионов рублей.
Булгаков ранее заявлял, что не имел отношения к заключению спорного контракта, поскольку на момент его подписания уже покинул военную службу. Вместе с ним по делу о мошенничестве проходят еще два человека — его бывший однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны РФ с 2008 по сентябрь 2022 года и курировал вопросы материально-технического обеспечения армии. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.
Ранее стало известно, что гособвинение требует от суда приговора к 14,5 году колонии для другого бывшего замглавы Минобороны РФ — Тимура Иванова. Об этом пишет VSE42.
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