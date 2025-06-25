Лавров заявил, что стрелки «Часов Судного дня» подходят все ближе к полуночи

Россия прилагает значительные усилия для предотвращения ядерного противостояния на фоне того, что стрелки «Часов Судного дня» подходят все ближе к полуночи. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Глобальная безопасность — это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные „Часы Судного дня“ тикают и стрелку переносят все ближе к полуночи, важно этого не допустить», — заявил Лавров во время выступления перед сотрудниками МИД Туркмении, а также преподавателями и студентами Института международных отношений ведомства страны. Его слова передает ТАСС.
Сергей Лавров отметил, что для снижения рисков ядерного конфликта Москва предпринимает все возможные меры. Он также обратил внимание на то, что дискуссии об угрозе третьей мировой войны становятся более обыденными — это вызывает серьезное беспокойство в условиях роста европейских реваншистских настроений.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что новый виток мировой войны уже идет. По его словам, об этом говорят конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других государствах.
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