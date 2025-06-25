Алаудинов заявил, что третья мировая война уже идет

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Апти Алаудинов заявил, что в мире уже наступил период третьей мировой войны
Апти Алаудинов заявил, что в мире уже наступил период третьей мировой войны Фото:

Происходящее в последнее время в мировой повестке свидетельствует о том, что третья мировая война уже началась. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я тоже один из тех, кто считает, что третья мировая война уже идет. Каждый оценивает  эту войну, исходя из своих представлений. <...> Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что третья мировая война уже идет», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА «Новости». 

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обеспокоился тем, что разрозненные действия отдельных государств на Ближнем Востоке может спровоцировать в ближайшем будущем начало третьей мировой войны. Также, по словам Лаврова, если каждая страна будет трактовать нормы международного права на свое усмотрение, то это тоже может представлять угрозу.

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Происходящее в последнее время в мировой повестке свидетельствует о том, что третья мировая война уже началась. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Я тоже один из тех, кто считает, что третья мировая война уже идет. Каждый оценивает  эту войну, исходя из своих представлений. <...> Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что третья мировая война уже идет», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА «Новости».  Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обеспокоился тем, что разрозненные действия отдельных государств на Ближнем Востоке может спровоцировать в ближайшем будущем начало третьей мировой войны. Также, по словам Лаврова, если каждая страна будет трактовать нормы международного права на свое усмотрение, то это тоже может представлять угрозу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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