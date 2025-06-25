Алаудинов заявил, что третья мировая война уже идет

Происходящее в последнее время в мировой повестке свидетельствует о том, что третья мировая война уже началась. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Я тоже один из тех, кто считает, что третья мировая война уже идет. Каждый оценивает эту войну, исходя из своих представлений. <...> Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что третья мировая война уже идет», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обеспокоился тем, что разрозненные действия отдельных государств на Ближнем Востоке может спровоцировать в ближайшем будущем начало третьей мировой войны. Также, по словам Лаврова, если каждая страна будет трактовать нормы международного права на свое усмотрение, то это тоже может представлять угрозу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.