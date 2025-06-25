В Кочевском муниципальном округе (Пермский край) 25 июня произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Около 13:25 на втором километре автодороги Кочево — Акилово мотоцикл «SYCMCC» под управлением подростка 2010 года рождения столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял мужчина 1976 года рождения.
«По предварительным данным, подросток выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.
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