15-летний мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Пермском крае. Видео

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Подросток скончался на месте происшествия
Подросток скончался на месте происшествия Фото:

В Кочевском муниципальном округе (Пермский край) 25 июня произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Около 13:25 на втором километре автодороги Кочево — Акилово мотоцикл «SYCMCC» под управлением подростка 2010 года рождения столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял мужчина 1976 года рождения.

«По предварительным данным, подросток выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале. 

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В Кочевском муниципальном округе (Пермский край) 25 июня произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Около 13:25 на втором километре автодороги Кочево — Акилово мотоцикл «SYCMCC» под управлением подростка 2010 года рождения столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял мужчина 1976 года рождения. «По предварительным данным, подросток выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале.  На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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