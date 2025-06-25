Эколог из ХМАО выиграла почти миллион рублей в лотерею

Эколог из Ханты-Мансийска Олеся Морозова выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Вечером купила несколько билетов на предстоящий тираж. Уже ложились спать, и тут кричу мужу: „Вау, мы выиграли!“. Сразу нахлынули эмоции, спать уже не хотелось. Мой билет стоил всего 10 рублей, а выиграла — почти миллион», — поделилась Морозова с пресс-службой.
Югорчанка работает во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии ведущим специалистом лаборатории. Она занимается разведением сиговых благородных пород, исследованием морских организмов и принимает участие в экспедициях на север. Выигранные деньги планирует потратить на благоустройства загородного дома.
Ранее URA.RU рассказывало про семью из города Советский, которая сорвала лотерейный джекпот. Бабушка зашла в торговый центр по просьбе дочери купить книги, заодно приобрела и несколько лотереек. Один из билетов оказался удачным и принес один миллион рублей.
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