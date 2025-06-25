25 июня 2025

Эколог из ХМАО выиграла почти миллион рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка купила лотерейный билет за 10 рублей и выиграла почти миллион рублей
Югорчанка купила лотерейный билет за 10 рублей и выиграла почти миллион рублей Фото:

Эколог из Ханты-Мансийска Олеся Морозова выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Вечером купила несколько билетов на предстоящий тираж. Уже ложились спать, и тут кричу мужу: „Вау, мы выиграли!“. Сразу нахлынули эмоции, спать уже не хотелось. Мой билет стоил всего 10 рублей, а выиграла — почти миллион», — поделилась Морозова с пресс-службой.

Югорчанка работает во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии ведущим специалистом лаборатории. Она занимается разведением сиговых благородных пород, исследованием морских организмов и принимает участие в экспедициях на север. Выигранные деньги планирует потратить на благоустройства загородного дома.

Ранее URA.RU рассказывало про семью из города Советский, которая сорвала лотерейный джекпот. Бабушка зашла в торговый центр по просьбе дочери купить книги, заодно приобрела и несколько лотереек. Один из билетов оказался удачным и принес один миллион рублей.

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Эколог из Ханты-Мансийска Олеся Морозова выиграла в лотерею порядка 950 тысяч рублей. Югорчанка планирует вложить выигрыш в благоустройство загородного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Вечером купила несколько билетов на предстоящий тираж. Уже ложились спать, и тут кричу мужу: „Вау, мы выиграли!“. Сразу нахлынули эмоции, спать уже не хотелось. Мой билет стоил всего 10 рублей, а выиграла — почти миллион», — поделилась Морозова с пресс-службой. Югорчанка работает во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии ведущим специалистом лаборатории. Она занимается разведением сиговых благородных пород, исследованием морских организмов и принимает участие в экспедициях на север. Выигранные деньги планирует потратить на благоустройства загородного дома. Ранее URA.RU рассказывало про семью из города Советский, которая сорвала лотерейный джекпот. Бабушка зашла в торговый центр по просьбе дочери купить книги, заодно приобрела и несколько лотереек. Один из билетов оказался удачным и принес один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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