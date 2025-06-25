Жители Сургута (ХМАО) устроили потасовку около торгового центра «Росич». Очевидцы уверяют, что слышали хлопки, похожие на выстрелы.
«Возле „Росича“ две компании устроили разборки: громко выясняли отношения, после чего раздались несколько хлопков, похожие на выстрелы. Двое парней убежали, бросив своего товарища. Вторая сторона стала его жестоко избивать ногами и палкой по голове и телу. Убедившись, что пострадавший без сознания, нападавшие сели в автомобили и покинули место происшествия», — передает слова очевидца telegram-канал «К-Информ Сургут».
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности всех участников драки установлены, а была ли действительно стрельба — станет понятно в ходе проверки. «По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все участники потасовки установлены, оружие изъято и направлено на экспертизу. Предварительно, это травматический пистолет», — прокомментировали агентству.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Нижневартовска напугала массовая драка около торгового центра «Славянский Двор». По словам горожан, конфликтующие мужчины пытались втянуть в разборки прохожих девушек, чем сильно напугали их. Всех участников драки нашли полицейские, им грозит штраф за мелкое хулиганство.
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