Челябинские замминистра и легенда волейбола получили награды от президента

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Владимир Путин отметил челябинцев
Владимир Путин отметил челябинцев Фото:

Первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина получила грамоту от президента РФ Владимира Путина. Также глава государства отметил работу советника волейбольного клуба «Динамо» (Челябинск) Анатолия Порошина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Анфалову-Шишкину Ирину Викторовну — первого заместителя Министра культуры Челябинской области. За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Порошину Анатолию Алексеевичу — советнику автономной некоммерческой организации Волейбольного клуба „Динамо“ города Челябинска», — указано в документе.

Анфалова-Шишкина работает в минкульте региона с 2016 года. Сначала была заместителем министра, с 2019 года стала первым замом. Порошин же стоял у истоков челябинского волейбола: возглавлял дворец спорта «Торпедо», на базе которого выступала первая команда города. За годы, проведенные в системе клуба, он «примерил» разные амплуа: был тренером, директором клуба, одно время возглавлял Федерацию волейбола Челябинской области.

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Первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина получила грамоту от президента РФ Владимира Путина. Также глава государства отметил работу советника волейбольного клуба «Динамо» (Челябинск) Анатолия Порошина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Анфалову-Шишкину Ирину Викторовну — первого заместителя Министра культуры Челябинской области. За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Порошину Анатолию Алексеевичу — советнику автономной некоммерческой организации Волейбольного клуба „Динамо“ города Челябинска», — указано в документе. Анфалова-Шишкина работает в минкульте региона с 2016 года. Сначала была заместителем министра, с 2019 года стала первым замом. Порошин же стоял у истоков челябинского волейбола: возглавлял дворец спорта «Торпедо», на базе которого выступала первая команда города. За годы, проведенные в системе клуба, он «примерил» разные амплуа: был тренером, директором клуба, одно время возглавлял Федерацию волейбола Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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