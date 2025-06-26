Банк «Траст» анонсировал продажу производственной базы банкротного строительного треста «Запсибгидрострой» в Сургуте (ХМАО), которая находится в залоге. Цена имущества составит 104 миллиона рублей, сообщил URA.RU представитель продавца.
«Экспонируемый актив включает в себя универсальный производственный комплекс со всеми коммуникациями и закрытой территорией: земельный участок, два нежилых здания общей площадью около пяти тысяч квадратных метров, производственное оборудование, включая кран-балки, подстанцию, котельное оснащение, воздушно-тепловые завесы и ворота. Стартовая цена продажи составляет 104 миллиона рублей», — сообщили организаторы торгов.
Компания «ЗСГС» зарегистрирована в 2018 году, но позиционирует себя как преемник одноименного треста, основанного еще в 1977 году. Предприятие было одним из ведущих подрядчиков в Западной Сибири в сфере строительства гидротехнических объектов, дноуглубительных и берегоукрепительных работ, монтажа металлоконструкций и линий электропередачи.
С 2024 года ООО «Трест ЗСГС» находится в процедуре банкротства. По данным арбитража, на начало года долги перед ФНС превышали 878 млн рублей. Налоговая арестовала расчетные счета компании.
Ранее URA.RU писало, что сургутская строительная компания «Трест Запсибгидрострой» четыре месяца не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Долг организации составил 44 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!