Строительная компания ХМАО задолжала зарплаты на 44 миллиона 159 сотрудникам

Сургутская строительная компания «Трест Запсибгидрострой» четыре месяца не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Долг организации составил 44 миллиона рублей, сообщили в генеральной прокуратуре России.
«Прокуратура … провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что перед 159 работниками общества с ограниченной ответственностью "Трест Запсибгидрострой" образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2023 года – март 2024 года на сумму свыше 44 миллионов рублей». Написано на сайте ведомства.
По данному факту прокурор Сургута внес представление руководителю предприятия. Также ему назначен штраф по статье 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы – прим. URA.RU). Задолженность по зарплатам уже выплачена.
Год назад «Трест Запсибгидрострой» был уличен в аналогичном нарушении. Тогда компания задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей.
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