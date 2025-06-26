Замсекретаря Совбеза: Запад усилил вербовку мигрантов для терактов в РФ

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Коков заявил, что Запад усиленно вербует мигрантов из Центральной Азии
Коков заявил, что Запад усиленно вербует мигрантов из Центральной Азии Фото:

Западные спецслужбы усилили вербовку мигрантов для совершения терактов в России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

«Активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона», — сообщил ЮрКоков в интервью «Российской газете».

Он отметил, что Запад на фоне проведения Россией СВО и общего противостояния с ней продолжает попытки внедрения на территорию РФ лиц, связанных с террористическими и экстремистскими структурами, а также националистическими объединениями и сторонниками антироссийских взглядов. Особое внимание уделяется тактике «автономного террора»: с помощью современных коммуникаций и технологий иностранные спецслужбы дистанционно вербуют сторонников, формируют «спящие» ячейки и управляют подготовкой исполнителей терактов.

Коков подчеркнул, что для этих целей используются социальные сети, мессенджеры и современные методы информационно-психологического воздействия, включая искусственный интеллект. Анализ показал, что значительная часть мигрантов из Центральной Азии придерживается радикальных религиозных взглядов, которые они приобрели на родине под влиянием популярных исламистских проповедников.

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Западные спецслужбы усилили вербовку мигрантов для совершения терактов в России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. «Активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона», — сообщил ЮрКоков в интервью «Российской газете». Он отметил, что Запад на фоне проведения Россией СВО и общего противостояния с ней продолжает попытки внедрения на территорию РФ лиц, связанных с террористическими и экстремистскими структурами, а также националистическими объединениями и сторонниками антироссийских взглядов. Особое внимание уделяется тактике «автономного террора»: с помощью современных коммуникаций и технологий иностранные спецслужбы дистанционно вербуют сторонников, формируют «спящие» ячейки и управляют подготовкой исполнителей терактов. Коков подчеркнул, что для этих целей используются социальные сети, мессенджеры и современные методы информационно-психологического воздействия, включая искусственный интеллект. Анализ показал, что значительная часть мигрантов из Центральной Азии придерживается радикальных религиозных взглядов, которые они приобрели на родине под влиянием популярных исламистских проповедников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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