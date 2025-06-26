В Магнитогорске осуждена водитель трамвая, переехавшего пенсионерку

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осудили водителя трамвая, который отрезал пенсионерке ноги, после чего она скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновной водителя трамвая по пункту „б“ части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла у дома №107 по улице Карла Маркса 21 ноября 2024 года. Водитель повернула налево, не снижая скорости перед регулируемым пешеходным переходом и наехала на пенсионерку. 71-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора, получила многочисленные травмы, в том числе ампутацию ног. Она скончалась спустя две недели в медучреждении.
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