Более 20 тонн дынь не пустили в Екатеринбург на челябинской границе

В Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 20 тонн казахских дынь, которые везли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Из-за нарушения фитосанитарного законодательства запрещен ввоз 20 тонн казахских дынь, транспортное средство с которыми следовало из Казахстана в Екатеринбург. Установлено несоответствие данных об отправителе с данными, указанными на маркировке и в фитосанитарном сертификате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Машина с дынями вернулась на территорию соседнего государства.
В Челябинскую область ранее пытались провезти чеснок без документов. В результате на территорию региона запретили ввозить всю партию зелени, превышающую 39 тонн и состоящую из шпината, мяты, кинзы и другой зелени.
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