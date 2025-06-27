Более 20 тонн дынь не пустили в Екатеринбург на челябинской границе

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20 тонн дынь вернули на территорию Казахстана
20 тонн дынь вернули на территорию Казахстана Фото:

В Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 20 тонн казахских дынь, которые везли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. 

«Из-за нарушения фитосанитарного законодательства запрещен ввоз 20 тонн казахских дынь, транспортное средство с которыми следовало из Казахстана в Екатеринбург. Установлено несоответствие данных об отправителе с данными, указанными на маркировке и в фитосанитарном сертификате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Машина с дынями вернулась на территорию соседнего государства. 

В Челябинскую область ранее пытались провезти чеснок без документов. В результате на территорию региона запретили ввозить всю партию зелени, превышающую 39 тонн и состоящую из шпината, мяты, кинзы и другой зелени. 

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В Челябинской области в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 20 тонн казахских дынь, которые везли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.  «Из-за нарушения фитосанитарного законодательства запрещен ввоз 20 тонн казахских дынь, транспортное средство с которыми следовало из Казахстана в Екатеринбург. Установлено несоответствие данных об отправителе с данными, указанными на маркировке и в фитосанитарном сертификате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Машина с дынями вернулась на территорию соседнего государства.  В Челябинскую область ранее пытались провезти чеснок без документов. В результате на территорию региона запретили ввозить всю партию зелени, превышающую 39 тонн и состоящую из шпината, мяты, кинзы и другой зелени. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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