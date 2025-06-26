Орнитолог объяснил атаки чаек на людей в центре Челябинска

В последние недели десятки челябинцев стали свидетелями внезапных агрессивных атак чаек на пешеходов в районе Дворца спорта «Юность» и Каслинской улицы. Местный орнитолог Георгий Кравченко объяснил причину этого явления попыткой птиц защитить свое потомство.
«Это речные крачки — изящные и стремительные жительницы наших водоемов. И сейчас у них очень важный период: они выводят птенцов! Именно поэтому птицы ведут себя агрессивно — пикируют на проходящих людей или могут даже задеть (что довольно неприятно, поверьте!). Это не злоба, а инстинкт защиты гнезда и малышей. Они видят в нас потенциальную угрозу для своего потомства», — пояснил Георгий Кравченко.
Это логическое объяснение разрушает версию любителей мистических теорий, увидевших в нападении чаек дурное предзнаменование. А тех, кто испытывает страх перед пернатыми, Кравченко успокоил: «Скоро они улетят. Речные крачки — настоящие чемпионы по миграциям. Осенью они отправятся зимовать в Африку и даже Австралию, преодолевая тысячи километров!»
Пока же орнитолог советует не стоять подолгу у мест, где птицы летают низко или явно беспокоятся. Если же крачки начали пикировать — надо спокойно отойти. При этом нельзя махать руками, что только усилит тревогу пернатых — а на крики слетится еще больше птиц.
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