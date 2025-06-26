26 июня 2025

Орнитолог объяснил атаки чаек на людей в центре Челябинска

Речные крачки атакуют людей в центре Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты объясняют агрессию птиц заботой о потомстве
Специалисты объясняют агрессию птиц заботой о потомстве Фото:

В последние недели десятки челябинцев стали свидетелями внезапных агрессивных атак чаек на пешеходов в районе Дворца спорта «Юность» и Каслинской улицы. Местный орнитолог Георгий Кравченко объяснил причину этого явления попыткой птиц защитить свое потомство.

«Это речные крачки — изящные и стремительные жительницы наших водоемов. И сейчас у них очень важный период: они выводят птенцов! Именно поэтому птицы ведут себя агрессивно — пикируют на проходящих людей или могут даже задеть (что довольно неприятно, поверьте!). Это не злоба, а инстинкт защиты гнезда и малышей. Они видят в нас потенциальную угрозу для своего потомства», — пояснил Георгий Кравченко.

Это логическое объяснение разрушает версию любителей мистических теорий, увидевших в нападении чаек дурное предзнаменование. А тех, кто испытывает страх перед пернатыми, Кравченко успокоил: «Скоро они улетят. Речные крачки — настоящие чемпионы по миграциям. Осенью они отправятся зимовать в Африку и даже Австралию, преодолевая тысячи километров!»

Пока же орнитолог советует не стоять подолгу у мест, где птицы летают низко или явно беспокоятся. Если же крачки начали пикировать — надо спокойно отойти. При этом нельзя махать руками, что только усилит тревогу пернатых — а на крики слетится еще больше птиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В последние недели десятки челябинцев стали свидетелями внезапных агрессивных атак чаек на пешеходов в районе Дворца спорта «Юность» и Каслинской улицы. Местный орнитолог Георгий Кравченко объяснил причину этого явления попыткой птиц защитить свое потомство. «Это речные крачки — изящные и стремительные жительницы наших водоемов. И сейчас у них очень важный период: они выводят птенцов! Именно поэтому птицы ведут себя агрессивно — пикируют на проходящих людей или могут даже задеть (что довольно неприятно, поверьте!). Это не злоба, а инстинкт защиты гнезда и малышей. Они видят в нас потенциальную угрозу для своего потомства», — пояснил Георгий Кравченко. Это логическое объяснение разрушает версию любителей мистических теорий, увидевших в нападении чаек дурное предзнаменование. А тех, кто испытывает страх перед пернатыми, Кравченко успокоил: «Скоро они улетят. Речные крачки — настоящие чемпионы по миграциям. Осенью они отправятся зимовать в Африку и даже Австралию, преодолевая тысячи километров!» Пока же орнитолог советует не стоять подолгу у мест, где птицы летают низко или явно беспокоятся. Если же крачки начали пикировать — надо спокойно отойти. При этом нельзя махать руками, что только усилит тревогу пернатых — а на крики слетится еще больше птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...