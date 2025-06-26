Верховный суд отказался рассматривать жалобы экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»

Верховный суд отказался рассматривать кассационные жалобы бывших владельцев национализированных холдингов ЧЭМК и «Ариант». Информация об этом появилась в базе судебных дел.
В кассационной жалобе основатель «Арианта» Александр Аристов оспаривал отказ Верховного суда РФ заниматься спором о национализации. Также, как сообщается на сайте суда, бизнесмен с супругой Людмилой одновременно попросили восстановить пропущенный процессуальный срок. Жалобы на отказ рассматривать дело в заседании также подали дочь и зять Аристовых Елена и Александр Кретовы, семейная «Группа компаний Ариант».
Схожие требования по тем же причинам заявили экс-владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы, сын бизнес-четы Михаил Антипов и оставшаяся за ними «Компания Эталон» (управляла активами Группы ЧЭМК). Всем заявителям, сообщили в суде, направлены письма председателя и зампреда ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании.
Причиной спора стала национализация «Арианта» весной 2024 года. Передача агрохолдинга в руки государства стала следствием такого же процесса в отношении Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года оба бизнеса находились под контролем Аристовых и Антиповых. Но ЧЭМК стал государственным, а пищевое направление появилось от доходов металлургического производства, что привело и к его национализации.
Государство потребовало от семей выплатить 105 млрд рублей, все их личные активы арестованы. Ход тяжб стороны не комментируют, заседания судов проходят в закрытом режиме.
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