26 июня 2025

Седьмому кассационному суду в Челябинске представили нового председателя

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Александр Малышкин назначен на шестилетний срок
Александр Малышкин назначен на шестилетний срок Фото:

В Челябинске коллективу Седьмого кассационного суда общей юрисдикции представили нового председателя — Александра Малышкина. С назначением на новую должность его поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

«Нахождение суда в Челябинске важно для региона и формирует статус нашей области как центра крупного кассационного округа, что в свою очередь существенно усиливает судейское сообщество региона. Процесс становления суда уже в целом завершен. Большинство судей назначено, и я уверен, что под вашим руководством реализуются все задачи, стоящие перед судом. В первую очередь, это защита наших граждан и в целом защита законных интересов нашего государства», – обратился Текслер к участникам совещания, среди которых были представители судов и руководители правоохранительных органов.

Губернатор отметил, что областные власти тесно взаимодействуют со всеми судебными органами, четко соблюдая при этом конституционный принцип разделения власти. Также губернатор акцентировал внимание на большой вклад Малышкина в развитие судебной системы нескольких регионов, в том числе Владимирской и Ивановской областей.

Собравшиеся на совещание поздравили нового председателя
Собравшиеся на совещание поздравили нового председателя
Фото:

Указ о назначении Александра Малышкина председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске на шестилетний срок подписал в мае президент РФ Владимир Путин. Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского горсуда Владимирской области. В 2006 году стал судьей Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда.

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В Челябинске коллективу Седьмого кассационного суда общей юрисдикции представили нового председателя — Александра Малышкина. С назначением на новую должность его поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона. «Нахождение суда в Челябинске важно для региона и формирует статус нашей области как центра крупного кассационного округа, что в свою очередь существенно усиливает судейское сообщество региона. Процесс становления суда уже в целом завершен. Большинство судей назначено, и я уверен, что под вашим руководством реализуются все задачи, стоящие перед судом. В первую очередь, это защита наших граждан и в целом защита законных интересов нашего государства», – обратился Текслер к участникам совещания, среди которых были представители судов и руководители правоохранительных органов. Губернатор отметил, что областные власти тесно взаимодействуют со всеми судебными органами, четко соблюдая при этом конституционный принцип разделения власти. Также губернатор акцентировал внимание на большой вклад Малышкина в развитие судебной системы нескольких регионов, в том числе Владимирской и Ивановской областей. Указ о назначении Александра Малышкина председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске на шестилетний срок подписал в мае президент РФ Владимир Путин. Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского горсуда Владимирской области. В 2006 году стал судьей Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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