На Украине готовят закон для выборов после снятия военного положения

На Украине готовят спецзакон, который будет регулировать проведение выборов после окончания военного положения в стране. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Мы готовим разные базовые сценарии», — приводит агентство РБК-Украина слова Стефанчука.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не считает возможным проведение выборов и передачу власти в условиях военного положения. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако очередные выборы на Украине не состоялись из-за продолжающегося режима военного положения. В то же время в Киеве поясняют, что проведение выборов возможно только после отмены ограничений, связанных с военными действиями.
Между тем президент России Владимир Путин ранее указывал, что Украина не учитывает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По мнению российского лидера, легитимность действующего президента Украины утрачена после истечения срока его полномочий.
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