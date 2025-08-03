В Воронежской области увеличилось количество пострадавших от атаки БПЛА

В результате атаки дронов в Воронежской области пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«Число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в Воронеже и Лискинском районе отменили режим непосредственной угрозы удара беспилотников. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной медицинскую помощь оказали на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогами.
В результате возгорания полностью разрушен один частный дом. В нескольких других зданиях повреждены стены, кровля и окна. Пожар в пригороде также повредил автомагазин и сарай. Точные масштабы разрушений продолжают уточнять.
Несмотря на отмену непосредственной угрозы, в регионе сохраняется режим опасности авиаударов. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России и правительства области.
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