В Воронежской области увеличилось количество пострадавших от атаки БПЛА

Гусев: в результате атаки дронов пострадали четыре человека
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Количество пострадавших от атаки БПЛА растет
Количество пострадавших от атаки БПЛА растет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки дронов в Воронежской области пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«Число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в Воронеже и Лискинском районе отменили режим непосредственной угрозы удара беспилотников. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной медицинскую помощь оказали на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогами.

В результате возгорания полностью разрушен один частный дом. В нескольких других зданиях повреждены стены, кровля и окна. Пожар в пригороде также повредил автомагазин и сарай. Точные масштабы разрушений продолжают уточнять.

Несмотря на отмену непосредственной угрозы, в регионе сохраняется режим опасности авиаударов. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России и правительства области.

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В результате атаки дронов в Воронежской области пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «Число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в Воронеже и Лискинском районе отменили режим непосредственной угрозы удара беспилотников. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной медицинскую помощь оказали на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогами. В результате возгорания полностью разрушен один частный дом. В нескольких других зданиях повреждены стены, кровля и окна. Пожар в пригороде также повредил автомагазин и сарай. Точные масштабы разрушений продолжают уточнять. Несмотря на отмену непосредственной угрозы, в регионе сохраняется режим опасности авиаударов. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России и правительства области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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