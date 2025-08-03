Россиянам рассказали, где выгоднее всего отдыхать осенью

Абхазия, Турция и ОАЭ стали самыми доступными направлениями для отдыха осенью 2025 года. Об этом сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip. Они провели исследование цен на авиабилеты и отели в сентябре—октябре.
«Дешевле всего в начале осени из столицы можно улететь в Абхазию... Почти в такую же сумму удастся уложиться туристам, собирающимся провести бархатный сезон в Турции... Третью строчку списка сравнительно недорогих направлений для осеннего отдыха занимает ОАЭ», — пишет RT со ссылкой на аналитиков.
Эксперты сервиса уточнили, что минимальная стоимость перелета из Москвы в Сухум и обратно составляет 32,4 тысячи рублей. Проживание в трехзвездочном отеле в столице Абхазии обойдется примерно в шесть тысяч рублей в сутки.
В Турцию из Москвы можно отправиться за 33,7 тысячи рублей за билет туда-обратно, а стоимость суток в трехзвездочном отеле составляет в среднем 4,7 тысячи рублей. Замыкают тройку бюджетных направлений ОАЭ, где перелет обойдется от 43 тысяч рублей, а жилье — примерно в 4,6 тысячи рублей за ночь.
Для туристов из Санкт-Петербурга наиболее выгодными направлениями также стали Турция и Абхазия. Перелет на турецкие курорты из северной столицы стоит минимум 39,9 тысячи рублей, а проживание — от 4,7 тысячи рублей за сутки. В Абхазию из Санкт-Петербурга можно улететь за 42,8 тысячи рублей, при этом стоимость номера в отеле сопоставима с московскими ценами — около шести тысяч рублей.
Третье место среди недорогих пляжных направлений осени для петербуржцев занял Египет. Перелет туда и обратно будет стоить не менее 44,7 тысячи рублей, а номер в отеле — около двух тысяч рублей за ночь, резюмировали эксперты OneTwoTrip.
Ранее эксперт в сфере туризма Валентина Любаева сообщила, что для традиционного отпуска приобретение пакетного тура зачастую обходится дешевле, чем самостоятельная организация поездки. Она пояснила, что при продолжительных путешествиях, например, при трехмесячном пребывании во Вьетнаме, более экономичным вариантом является самостоятельная покупка авиабилетов и аренда жилья, пишет 360.ru. Однако при выборе стандартного формата отдыха специалист рекомендует отдавать предпочтение туру, так как это может быть не только удобнее, но и выгоднее с финансовой точки зрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.