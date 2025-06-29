Baza: сбежавший российский военный погиб в перестрелке с полицейскими

Военнослужащий, сбежавший из военной части, погиб во время перестрелки с полицейскими в Калининграде. Об этом пишет Baza в своем telegram-канале.
«Игорь оказал сопротивление и начал стрелять в сторону полицейских из травматического пистолета. Он получил три огнестрельных ранения в грудь и живот», — написано в материале. Также отмечается, что военнослужащий скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Ранее, 15 февраля, Игоря объявили в розыск, а 4 июня его заметили в Калининграде. Полиция вышла на его след, но при попытке ареста военнослужащий открыл огонь.
Корреспонденты URA.RU позвонили в МВД, в СУ СК и в правительство Калининградской области. На звонки ответа не поступило.
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