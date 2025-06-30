Экологи «Южуралзолото» обследовали промышленную площадку по добыче ценного металла

Экологи «Южуралзолото» обследовали промплощадку по добыче золота
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Редкие растения и животные на новой площадке не обнаружены
Редкие растения и животные на новой площадке не обнаружены Фото:

Экологи обследовали на разнообразие видов флоры и фауны производственную площадку по добыче золота «Курасан» в Челябинской области. Растений и животных, занесенных в Красные книги региона или России, на ней не обнаружили. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЮГК».

«На участке изысканий проведена большая исследовательская работа. Это важный этап в обеспечении баланса между развитием промышленности и сохранением природных богатств. В соответствии с экологической политикой, ПАО „ЮГК“ не ведет работы на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты промониторили биоразнообразие на территории производственной площадки «Курасан», а именно оценили состояние растительности как на прилегающих территориях, так и за пределами зоны проектирования, а также дали характеристику фауны с числом и разновидностями животных в пределах площадки.

По результатам маршрутных исследований были разработаны меры по охране растительного и животного мира. Основное внимание в данных мероприятиях уделяется соблюдению природоохранного законодательства, а также минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров и растительность. Реализация этих мер позволит снизить степень влияния деятельности предприятия на окружающую флору и фауну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экологи обследовали на разнообразие видов флоры и фауны производственную площадку по добыче золота «Курасан» в Челябинской области. Растений и животных, занесенных в Красные книги региона или России, на ней не обнаружили. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЮГК». «На участке изысканий проведена большая исследовательская работа. Это важный этап в обеспечении баланса между развитием промышленности и сохранением природных богатств. В соответствии с экологической политикой, ПАО „ЮГК“ не ведет работы на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в пресс-службе компании. Эксперты промониторили биоразнообразие на территории производственной площадки «Курасан», а именно оценили состояние растительности как на прилегающих территориях, так и за пределами зоны проектирования, а также дали характеристику фауны с числом и разновидностями животных в пределах площадки. По результатам маршрутных исследований были разработаны меры по охране растительного и животного мира. Основное внимание в данных мероприятиях уделяется соблюдению природоохранного законодательства, а также минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров и растительность. Реализация этих мер позволит снизить степень влияния деятельности предприятия на окружающую флору и фауну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...