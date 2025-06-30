Экологи «Южуралзолото» обследовали промышленную площадку по добыче ценного металла

Экологи обследовали на разнообразие видов флоры и фауны производственную площадку по добыче золота «Курасан» в Челябинской области. Растений и животных, занесенных в Красные книги региона или России, на ней не обнаружили. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ЮГК».
«На участке изысканий проведена большая исследовательская работа. Это важный этап в обеспечении баланса между развитием промышленности и сохранением природных богатств. В соответствии с экологической политикой, ПАО „ЮГК“ не ведет работы на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в пресс-службе компании.
Эксперты промониторили биоразнообразие на территории производственной площадки «Курасан», а именно оценили состояние растительности как на прилегающих территориях, так и за пределами зоны проектирования, а также дали характеристику фауны с числом и разновидностями животных в пределах площадки.
По результатам маршрутных исследований были разработаны меры по охране растительного и животного мира. Основное внимание в данных мероприятиях уделяется соблюдению природоохранного законодательства, а также минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров и растительность. Реализация этих мер позволит снизить степень влияния деятельности предприятия на окружающую флору и фауну.
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