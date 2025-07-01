Неизвестный с ножом напал на сотрудников энергоснабжающей компании в Германии

В немецком городе Мелльрихштадт (федеральная земля Бавария) неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников энергоснабжающей компании Uberlandwerk Rhon. В результате, один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает газета Bild.
По данным газеты, полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала нападавшего. Угрозы безопасности для остальных сотрудников компании больше нет. При этом представители полиции уточнили, что некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, однако гибель одного из них на момент публикации официально не подтверждена.
Мотивы, побудившие мужчину к нападению, пока не установлены. Также не сообщается, был ли злоумышленник сотрудником энергокомпании или имел какое-либо отношение к пострадавшим.
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