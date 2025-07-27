Евросоюз отказался от российских нефти и газа в пользу США

Евросоюз перейдет на закупку американских энергоносителей — сжиженного природного газа (СПГ) и ядерного топлива — вместо российских нефти и газа. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива», — подчеркнула глава Европейской комиссии. Ее слова передает РИА Новости.
В рамках достигнутого соглашения практически ко всему экспорту из Евросоюза в США будут применяться пошлины в размере 15%. Помимо закупок энергоносителей, ЕС также обязался приобретать американское оружие. В то же время, эксперты отмечают, что новые условия могут оказаться невыгодными для европейской экономики из-за более высоких цен на американские энергоресурсы. Российская сторона ранее указывала, что отказ от сотрудничества с Россией приведет страны Европы к большей зависимости от других поставщиков углеводородов и росту стоимости энергоносителей, а часть стран Евросоюза продолжает приобретать российские нефть и газ через посредников.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что США и Европейский союз достигли соглашения о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%. Ранее между США и Евросоюзом обострились торговые отношения: с 15 апреля Европа ввела 25-процентные пошлины на часть американских товаров, а США планировали с 1 августа повысить тарифы на европейскую продукцию до 30%. Соглашение о единой ставке в 15% стало результатом переговоров, направленных на снижение напряженности между сторонами.
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