27 июля 2025

Коты из зоны СВО станут выступать в театре Куклачева

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные на передовой вовсе не редкость
Животные на передовой вовсе не редкость Фото:

Три кошки, эвакуированные из зоны специальной военной операции, станут артистами Московского театра Юрия Куклачева. Сначала животные находились в приюте Донецка, а затем были доставлены в Москву, где теперь начнут выступать на сцене.

«Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают «Известия».

В материале также подчеркивается, что присутствие животных на передовой не является редкостью. В частности, боец Анна Илясова не расстается с котенком по кличке Зет из Донецкой Народной Республики. По словам женщины, она нашла животное в разрушенном поселке после того, как тот потерял родителей.

Ранее сообщалось, что две взрослые кошки и один котенок, вывезенные из зоны СВО, благополучно прошли процесс адаптации под руководством Юрия Куклачева. Специалисты учреждения намерены провести оценку склонностей животных к цирковому искусству, чтобы определить их участие в театральных представлениях.

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Три кошки, эвакуированные из зоны специальной военной операции, станут артистами Московского театра Юрия Куклачева. Сначала животные находились в приюте Донецка, а затем были доставлены в Москву, где теперь начнут выступать на сцене. «Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают «Известия». В материале также подчеркивается, что присутствие животных на передовой не является редкостью. В частности, боец Анна Илясова не расстается с котенком по кличке Зет из Донецкой Народной Республики. По словам женщины, она нашла животное в разрушенном поселке после того, как тот потерял родителей. Ранее сообщалось, что две взрослые кошки и один котенок, вывезенные из зоны СВО, благополучно прошли процесс адаптации под руководством Юрия Куклачева. Специалисты учреждения намерены провести оценку склонностей животных к цирковому искусству, чтобы определить их участие в театральных представлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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