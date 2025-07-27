27 июля 2025

В США освистали Зеленского

Financial Times: Зеленский рухнул с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского освистали в Европе
Зеленского освистали в Европе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал недовольство западных партнеров после вмешательства в работу антикоррупционных ведомств страны. Как сообщает Financial Times, эти действия поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз, а также дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС и Международного валютного фонда.

«По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен. Зеленского вознесли на пьедестал демократии. На этой неделе он с него рухнул», — пишет Financial Times.

Ранее Европейский союз уже сокращал финансовую помощь Украине из-за недостаточного прогресса в антикоррупционных реформах и вмешательства Владимира Зеленского в работу независимых ведомств. Принятый Верховной Радой закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, вызвал массовые протесты и негативную реакцию западных партнеров, что привело к снижению доверия к украинскому руководству и уменьшению объема поддержки со стороны ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал недовольство западных партнеров после вмешательства в работу антикоррупционных ведомств страны. Как сообщает Financial Times, эти действия поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз, а также дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС и Международного валютного фонда. «По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен. Зеленского вознесли на пьедестал демократии. На этой неделе он с него рухнул», — пишет Financial Times. Ранее Европейский союз уже сокращал финансовую помощь Украине из-за недостаточного прогресса в антикоррупционных реформах и вмешательства Владимира Зеленского в работу независимых ведомств. Принятый Верховной Радой закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, вызвал массовые протесты и негативную реакцию западных партнеров, что привело к снижению доверия к украинскому руководству и уменьшению объема поддержки со стороны ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...