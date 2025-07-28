Российскому прапорщику заменили лишение свободы на огромный штраф за похвалу ВСУ

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Сефербег Гаджиев намерен отправиться на СВО
Сефербег Гаджиев намерен отправиться на СВО Фото:

Военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор прапорщику Сефербегу Гаджиеву, ранее осужденному за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Апелляционная инстанция заменила наказание с пяти с половиной лет лишения свободы на штраф в размере 2,5 млн рублей и вернула Гаджиеву воинское звание.

«Суд принял соломоново решение, но оно нас полностью удовлетворяет», — передает слова адвоката осужденного Александра Веремеева «Коммерсант». Ранее гарнизонный суд признал Гаджиева виновным за публичные заявления о «якобы успехах украинской армии и неудачах российской» в беседе с сослуживцами в сентябре прошлого года.

По материалам дела, офицер распространил заведомо ложные сведения, используя служебное положение. Однако сторона защиты в апелляционной жалобе указала на то, что разговор между Гаджиевым и сослуживцами носил частный характер и не содержал признаков использования служебного положения.

В ходе апелляционного разбирательства суд учел ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, награды за службу, а также сложную семейную ситуацию Гаджиева (у него есть престарелые родители и маленький ребенок). Дополнительно был учтен факт его благотворительных пожертвований детским организациям, награды Гаджиева, а также его намерения отправиться на СВО.

Судебная коллегия пришла к выводу, что мнение Гаджиева не оказало влияния на взгляды сослуживцев и не было воспринято как обязательное к исполнению. На основании совокупности обстоятельств суд оставил квалификацию преступления без изменений, но ограничился денежным взысканием и возвратом воинского звания. Сразу после оглашения решения Сефербег Гаджиев был освобожден из-под стражи и вернулся домой.

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Военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор прапорщику Сефербегу Гаджиеву, ранее осужденному за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Апелляционная инстанция заменила наказание с пяти с половиной лет лишения свободы на штраф в размере 2,5 млн рублей и вернула Гаджиеву воинское звание. «Суд принял соломоново решение, но оно нас полностью удовлетворяет», — передает слова адвоката осужденного Александра Веремеева «Коммерсант». Ранее гарнизонный суд признал Гаджиева виновным за публичные заявления о «якобы успехах украинской армии и неудачах российской» в беседе с сослуживцами в сентябре прошлого года. По материалам дела, офицер распространил заведомо ложные сведения, используя служебное положение. Однако сторона защиты в апелляционной жалобе указала на то, что разговор между Гаджиевым и сослуживцами носил частный характер и не содержал признаков использования служебного положения. В ходе апелляционного разбирательства суд учел ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, награды за службу, а также сложную семейную ситуацию Гаджиева (у него есть престарелые родители и маленький ребенок). Дополнительно был учтен факт его благотворительных пожертвований детским организациям, награды Гаджиева, а также его намерения отправиться на СВО. Судебная коллегия пришла к выводу, что мнение Гаджиева не оказало влияния на взгляды сослуживцев и не было воспринято как обязательное к исполнению. На основании совокупности обстоятельств суд оставил квалификацию преступления без изменений, но ограничился денежным взысканием и возвратом воинского звания. Сразу после оглашения решения Сефербег Гаджиев был освобожден из-под стражи и вернулся домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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