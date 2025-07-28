В Тульской области объявили беспилотную опасность

Губернатор Тульской области Миляев объявил об опасности атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тульской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Тульской области ввели режим опасности атаки БПЛА Фото:

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 27 июля предупредил жителей региона о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в обращении к гражданам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 14 беспилотников самолетного типа, один из которых был ликвидирован в Пензенской области. В связи с этим в Тульской области уже вводился режим повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА, а губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 27 июля предупредил жителей региона о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в обращении к гражданам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 14 беспилотников самолетного типа, один из которых был ликвидирован в Пензенской области. В связи с этим в Тульской области уже вводился режим повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА, а губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...