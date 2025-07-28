В Тульской области объявили беспилотную опасность

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 27 июля предупредил жителей региона о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в обращении к гражданам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 14 беспилотников самолетного типа, один из которых был ликвидирован в Пензенской области. В связи с этим в Тульской области уже вводился режим повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА, а губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.
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