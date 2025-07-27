27 июля 2025

Умер французский актер Жан-Поль Дюбуа

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти актера не сообщается
Причина смерти актера не сообщается Фото:

Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа, известный по ролям в кино и театре. Артист умер на 75-м году жизни.

«Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», — говорится в публикации французского новостного портала Sceneweb. За свою карьеру Дюбуа снялся минимум в 65 фильмах и телепроектах.

Среди наиболее заметных его работ называют «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Ведьма», «Грусть и красота», а также международные проекты «Мишень» с Джином Хэкменом и «Видок» с Жераром Депардье. В 2003 году актер снялся в известной картине «Фанфан-тюльпан» вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус.

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Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа, известный по ролям в кино и театре. Артист умер на 75-м году жизни. «Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», — говорится в публикации французского новостного портала Sceneweb. За свою карьеру Дюбуа снялся минимум в 65 фильмах и телепроектах. Среди наиболее заметных его работ называют «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Ведьма», «Грусть и красота», а также международные проекты «Мишень» с Джином Хэкменом и «Видок» с Жераром Депардье. В 2003 году актер снялся в известной картине «Фанфан-тюльпан» вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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