27 июля 2025

Эстония в панике из-за падения БПЛА у границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградскую область, которая находится рядом с Эстонией, атаковали беспилотники 27 июля
Ленинградскую область, которая находится рядом с Эстонией, атаковали беспилотники 27 июля Фото:
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В Эстонии выразили обеспокоенность в связи с последствиями недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Ленинградской области. Как сообщает информационный портал Narvanews, впервые с начала конфликта обломки уничтоженных дронов оказались всего в нескольких километрах от внешней границы Европейского союза.

«Ситуация развивается. Впервые за всё время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание.

В статье говорится, что фрагменты БПЛА были обнаружены на территории Кингисеппского района, а также в промышленной зоне города Приморск. Сообщается, что вызывает обеспокоенность близость указанных районов к эстонской границе — расстояние составляет около 25 километров.

В утренние часы в Нарве, а также в ряде прилегающих населённых пунктов, были зафиксированы перебои в работе мобильной связи и доступа к интернету. Ранее подобные проблемы уже возникали в условиях работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на территории России, сообщило СМИ.

На Ленинградскую область 27 июля была совершена масштабная атака беспилотников, БПЛА летели со стороны Украины. Целями стали промышленные и военные объекты региона. Силами противовоздушной обороны было успешно перехвачено и уничтожено свыше 50 беспилотных летательных аппаратов. Один человек погиб, пишет «Национальная Служба Новостей».

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В Эстонии выразили обеспокоенность в связи с последствиями недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Ленинградской области. Как сообщает информационный портал Narvanews, впервые с начала конфликта обломки уничтоженных дронов оказались всего в нескольких километрах от внешней границы Европейского союза. «Ситуация развивается. Впервые за всё время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание. В статье говорится, что фрагменты БПЛА были обнаружены на территории Кингисеппского района, а также в промышленной зоне города Приморск. Сообщается, что вызывает обеспокоенность близость указанных районов к эстонской границе — расстояние составляет около 25 километров. В утренние часы в Нарве, а также в ряде прилегающих населённых пунктов, были зафиксированы перебои в работе мобильной связи и доступа к интернету. Ранее подобные проблемы уже возникали в условиях работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на территории России, сообщило СМИ. На Ленинградскую область 27 июля была совершена масштабная атака беспилотников, БПЛА летели со стороны Украины. Целями стали промышленные и военные объекты региона. Силами противовоздушной обороны было успешно перехвачено и уничтожено свыше 50 беспилотных летательных аппаратов. Один человек погиб, пишет «Национальная Служба Новостей».
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