Вместо неба — по рельсам: РЖД запускают дополнительные «Сапсаны» до Москвы

В РЖД пустят дополнительные «Сапсаны» до Москвы и удвоят количество мест в них
© Служба новостей «URA.RU»
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Между Москвой и Санкт-Петербургом пущены дополнительные поезда
Между Москвой и Санкт-Петербургом пущены дополнительные поезда Фото:

На фоне ранее вводимых ограничений в питерском аэропорту Пулково, Российские железные дороги (РЖД) запустили дополнительные «Сапсаны». Скоростные поезда курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой.

Кроме того, компания в два раза увеличила количество мест в этих поездах. Продажа билетов на рейсы открыта уже сейчас. Предполагается, что это может разгрузить воздушную гавань Санкт-Петербурга и дать возможность пассажирам уже в ближайшие часы отправиться в столицу России. Также «Аэрофлот» отправляет самолет повышенной вместимости. Подробности того, как отправиться из Пулково и какими рейсами — в материале URA.RU.

Дополнительные скоростные поезда из Петербурга в Москву

РЖД запустили дополнительные составы «Сапсан» с целью нормализации регулярности движения поездов на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

«Для скорейшей стабилизации расписания рейсов в Москву ОАО „РЖД“ организовало дополнительные „Сапсаны“ в сдвоенном составе», — сказано в сообщении авиагавани. Оно опубликовано в их telegram-канале.

Дополнительные места для пассажиров поездов

РЖД удвоила число пассажирских мест в поездах «Сапсан», следующих по маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом рассказали в компании перевозчика.

«Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале РЖД.

Ближайшие рейсы «Сапсанов»

Из Санкт-Петербурга в Москву сегодня и завтра отправятся два рейса. В 20:50 по МСК 27 июля будет запущен поезд №783.

Отправление рейса №783 из Санкт-Петербурга в Москву, 27 июля
Отправление рейса №783 из Санкт-Петербурга в Москву, 27 июля
Фото:

«Сапсан» №756 из российской столицы в Санкт-Петербург отправится на следующий день — 28 июля. Его старт запланирован на 06:50 по МСК.

Отправление «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург, 28 июля
Отправление «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург, 28 июля
Фото:

Где можно купить билеты

Продажа билетов на оба рейса уже открыта. Приобрести их можно через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и в железнодорожных кассах.

Как добраться на самолете из Петербурга в Москву

Группа «Аэрофлот» объединила ряд рейсов, предоставив для перевозки пассажиров самолет Boeing 777. Данная модель обладает повышенной вместимостью. Согласно расписанию, рейс FV 6271/6272 прибыл в Санкт-Петербург 27 июля в 14:25 по МСК, а отправление в Москву запланировано на 15:30 по московскому времени. Кроме того, авиаперевозчик «Победа» в связи с ситуацией в Пулково корректирует свое расписание, подробнее об этом читайте в материале URA.RU.

Ситуация в воздушной гавани Санкт-Петербурга обострилась с утра, когда территорию Ленинградской области атаковали беспилотники ВСУ. Из-за чего в регионе была введена опасность атаки дронов. В Пулково ввели временные ограничения на работу, сообщили в Росавиации. Позже все было снято, однако сильно повлияло на работу авиагавани.

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На фоне ранее вводимых ограничений в питерском аэропорту Пулково, Российские железные дороги (РЖД) запустили дополнительные «Сапсаны». Скоростные поезда курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, компания в два раза увеличила количество мест в этих поездах. Продажа билетов на рейсы открыта уже сейчас. Предполагается, что это может разгрузить воздушную гавань Санкт-Петербурга и дать возможность пассажирам уже в ближайшие часы отправиться в столицу России. Также «Аэрофлот» отправляет самолет повышенной вместимости. Подробности того, как отправиться из Пулково и какими рейсами — в материале URA.RU. Дополнительные скоростные поезда из Петербурга в Москву РЖД запустили дополнительные составы «Сапсан» с целью нормализации регулярности движения поездов на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково. «Для скорейшей стабилизации расписания рейсов в Москву ОАО „РЖД“ организовало дополнительные „Сапсаны“ в сдвоенном составе», — сказано в сообщении авиагавани. Оно опубликовано в их telegram-канале. Дополнительные места для пассажиров поездов РЖД удвоила число пассажирских мест в поездах «Сапсан», следующих по маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом рассказали в компании перевозчика. «Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале РЖД. Ближайшие рейсы «Сапсанов» Из Санкт-Петербурга в Москву сегодня и завтра отправятся два рейса. В 20:50 по МСК 27 июля будет запущен поезд №783. «Сапсан» №756 из российской столицы в Санкт-Петербург отправится на следующий день — 28 июля. Его старт запланирован на 06:50 по МСК. Где можно купить билеты Продажа билетов на оба рейса уже открыта. Приобрести их можно через приложение «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и в железнодорожных кассах. Как добраться на самолете из Петербурга в Москву Группа «Аэрофлот» объединила ряд рейсов, предоставив для перевозки пассажиров самолет Boeing 777. Данная модель обладает повышенной вместимостью. Согласно расписанию, рейс FV 6271/6272 прибыл в Санкт-Петербург 27 июля в 14:25 по МСК, а отправление в Москву запланировано на 15:30 по московскому времени. Кроме того, авиаперевозчик «Победа» в связи с ситуацией в Пулково корректирует свое расписание, подробнее об этом читайте в материале URA.RU. Ситуация в воздушной гавани Санкт-Петербурга обострилась с утра, когда территорию Ленинградской области атаковали беспилотники ВСУ. Из-за чего в регионе была введена опасность атаки дронов. В Пулково ввели временные ограничения на работу, сообщили в Росавиации. Позже все было снято, однако сильно повлияло на работу авиагавани.
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