27 июля 2025

Симоньян напомнила, чем заканчиваются войны с Россией

Симоньян: Хазарский каганат исчез с карты мира после войны с Древней Русью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симоньян напомнила про Хазарский каганат, который исчез после войны с Древней Русью
Симоньян напомнила про Хазарский каганат, который исчез после войны с Древней Русью Фото:

Хазарский каганат исчез с политической карты мира после того, как начал военные действия против Древней Руси. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Им все платили дань. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью <…> Белая Вежа», — рассказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она также отметила, что в некоторых языках Каспийское море до сих пор называют Хазарским, а в древности этим же названием обозначали и Черное, и Азовское моря. По ее словам, судьба Хазарского каганата служит примером для других государств: те, кто воевал с Россией в разные исторические периоды, всегда терпели поражение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хазарский каганат исчез с политической карты мира после того, как начал военные действия против Древней Руси. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Им все платили дань. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью <…> Белая Вежа», — рассказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она также отметила, что в некоторых языках Каспийское море до сих пор называют Хазарским, а в древности этим же названием обозначали и Черное, и Азовское моря. По ее словам, судьба Хазарского каганата служит примером для других государств: те, кто воевал с Россией в разные исторические периоды, всегда терпели поражение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...