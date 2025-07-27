Попытки стран Запада использовать Украину для ослабления России не увенчались успехом и не приведут к желаемому результату. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят», — подчеркнул премьер-министр в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ранее российские дипломаты и официальные лица неоднократно заявляли, что страны Запада сознательно демонизируют Россию и используют Украину как инструмент давления, чтобы подготовить европейское общественное мнение к возможному военному конфликту. По словам зампостпреда РФ при ОБСЕ Максима Буякевича, западные эксперты осознанно игнорируют факты и продолжают поддерживать антироссийскую риторику, несмотря на отсутствие успехов в реализации своих стратегических целей.
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