27 июля 2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Над Киевом слышны взрывы
Над Киевом слышны взрывы Фото:

Вечером 27 июля в Киеве были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ.

«В Киеве раздаются звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала «Общественное» в telegram-канале. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт взрывов. По его словам, они связаны с работой сил противовоздушной обороны Украины.

Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне воздушной тревоги, когда российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских сил. Тогда сообщения о взрывах также подтверждали местные власти и очевидцы.

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Вечером 27 июля в Киеве были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ. «В Киеве раздаются звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала «Общественное» в telegram-канале. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт взрывов. По его словам, они связаны с работой сил противовоздушной обороны Украины. Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне воздушной тревоги, когда российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских сил. Тогда сообщения о взрывах также подтверждали местные власти и очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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