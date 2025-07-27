27 июля 2025

Десятки дронов летят к целям на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник направлены к объектам противника
Беспилотник направлены к объектам противника Фото:

Десятки российских беспилотников летят в небе над Украиной, чтобы поразить цели. Об этом рассказали военкоры.

«В воздухе находятся около 70 ударных российских дронов, большая часть из которых — в Черниговской области. Предполагается, что они летят на запад Украины», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что интенсивные атаки российских беспилотников и ракет способны привести к значительному ослаблению оборонительных возможностей Украины к зиме. Россия улучшила тактику применения БПЛА, увеличив их прорыв через ПВО с 5% весной до 15–20% летом.

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Десятки российских беспилотников летят в небе над Украиной, чтобы поразить цели. Об этом рассказали военкоры. «В воздухе находятся около 70 ударных российских дронов, большая часть из которых — в Черниговской области. Предполагается, что они летят на запад Украины», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее сообщалось, что интенсивные атаки российских беспилотников и ракет способны привести к значительному ослаблению оборонительных возможностей Украины к зиме. Россия улучшила тактику применения БПЛА, увеличив их прорыв через ПВО с 5% весной до 15–20% летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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