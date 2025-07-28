В США огромный торнадо попал на видео

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Мощный торнадо обрушился на Уотертаун
Мощный торнадо обрушился на Уотертаун Фото:

В воскресенье, 27 июля, на город Уотертаун (штат Южная Дакота, США) обрушился мощный торнадо. Как сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS), стихия затронула округ Кодингтон и стала причиной введения предупреждения о торнадо, действующего до 18:30 по центральному поясному времени.

«Возможно выпадение града размером с монету в 25 центов, а также опасные порывы ветра», — говорится в сообщении NWS. В зоне непосредственной угрозы оказались примерно 4,5 тысячи человек.

Очевидцы распространяют в социальных сетях видеозаписи, на которых виден мощный смерч, движущийся вдоль дорог под темным грозовым небом. На кадрах заметно, как потоки ветра поднимают обломки и пыль.

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В воскресенье, 27 июля, на город Уотертаун (штат Южная Дакота, США) обрушился мощный торнадо. Как сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS), стихия затронула округ Кодингтон и стала причиной введения предупреждения о торнадо, действующего до 18:30 по центральному поясному времени. «Возможно выпадение града размером с монету в 25 центов, а также опасные порывы ветра», — говорится в сообщении NWS. В зоне непосредственной угрозы оказались примерно 4,5 тысячи человек. Очевидцы распространяют в социальных сетях видеозаписи, на которых виден мощный смерч, движущийся вдоль дорог под темным грозовым небом. На кадрах заметно, как потоки ветра поднимают обломки и пыль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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