В Крыму продолжаются масштабные пожары, охватившие лесные массивы и степные территории. В Симферопольском районе вдоль трассы Евпатория — Симферополь огнем охвачено около 20 гектаров. Из-за сильного задымления на дороге произошла массовая авария с участием девяти автомобилей, образовались пробки. Где еще произошли пожары в Крыму и к чему они привели — в материале URA.RU.
Где произошли возгорания
Феодосия
В Феодосии сотрудники МЧС России и Республики Крым борются с возгоранием в Старокрымском лесничестве, где огонь распространился на площади 3 000 кв. метров. Для тушения привлечены более 50 спасателей и 19 единиц техники, включая специализированные подразделения.
Вдоль трассы Евпатория — Симферополь
Одновременно в Симферопольском районе, вдоль трассы Евпатория — Симферополь, бушует ландшафтный пожар. По данным МЧС, Предварительная площадь возгорания составляет 20 гектаров. На месте работают 80 человек и 14 единиц техники
Партизанское
Возгорание вблизи села Партизанское удалось локализовать, однако спасатели продолжают работу. Авиация МЧС совершила шесть сбросов воды (общий объем — 18 тонн), что позволило остановить распространение огня. Пожар охватил шесть гектаров. Всего в тушении задействованы 157 человек и 30 единиц техники.
Опасная ситуация на дороге
Одним из самых серьезных последствий пожаров стало массовое ДТП на трассе Симферополь — Евпатория. Из-за густого дыма видимость упала до нуля, что привело к столкновению девяти автомобилей. Один из них, Chevrolet Cruze, загорелся. Водители сообщают о многочисленных авариях в районе Школьного, где огонь перекинулся на поля, а также пробках на трассе.
Аномальная жара
Сложную ситуацию усугубляет аномально жаркая погода и отсутствие осадков. По прогнозам, до 30 июля температура в Крыму будет на 7–9 градусов выше нормы, а в степных районах достигнет 40 градусов. В связи с этим продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и даже использование открытого огня в лесах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.