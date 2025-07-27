Нулевая видимость и массовые аварии: к чему привел ландшафтный пожар в Крыму — все, что известно к этому часу

В Симферопольском районе Крыма бушуют два ландшафтных пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожаров на дорогах создалась нулевая видимость
Из-за пожаров на дорогах создалась нулевая видимость Фото:

В Крыму продолжаются масштабные пожары, охватившие лесные массивы и степные территории. В Симферопольском районе вдоль трассы Евпатория — Симферополь огнем охвачено около 20 гектаров. Из-за сильного задымления на дороге произошла массовая авария с участием девяти автомобилей, образовались пробки. Где еще произошли пожары в Крыму и к чему они привели — в материале URA.RU. 

Где произошли возгорания

Феодосия

Огонь распространился на площади 3 000 кв. метров
Огонь распространился на площади 3 000 кв. метров
Фото:

В Феодосии сотрудники МЧС России и Республики Крым борются с возгоранием в Старокрымском лесничестве, где огонь распространился на площади 3 000 кв. метров. Для тушения привлечены более 50 спасателей и 19 единиц техники, включая специализированные подразделения.

Вдоль трассы Евпатория — Симферополь

Одновременно в Симферопольском районе, вдоль трассы Евпатория — Симферополь, бушует ландшафтный пожар. По данным МЧС, Предварительная площадь возгорания составляет 20 гектаров. На месте работают 80 человек и 14 единиц техники

Партизанское

Возгорание вблизи села Партизанское удалось локализовать, однако спасатели продолжают работу. Авиация МЧС совершила шесть сбросов воды (общий объем — 18 тонн), что позволило остановить распространение огня. Пожар охватил шесть гектаров. Всего в тушении задействованы 157 человек и 30 единиц техники.

Опасная ситуация на дороге

Одним из самых серьезных последствий пожаров стало массовое ДТП на трассе Симферополь — Евпатория. Из-за густого дыма видимость упала до нуля, что привело к столкновению девяти автомобилей. Один из них, Chevrolet Cruze, загорелся. Водители сообщают о многочисленных авариях в районе Школьного, где огонь перекинулся на поля, а также пробках на трассе.

Аномальная жара

Сложную ситуацию усугубляет аномально жаркая погода и отсутствие осадков. По прогнозам, до 30 июля температура в Крыму будет на 7–9 градусов выше нормы, а в степных районах достигнет 40 градусов. В связи с этим продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и даже использование открытого огня в лесах. 

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В Крыму продолжаются масштабные пожары, охватившие лесные массивы и степные территории. В Симферопольском районе вдоль трассы Евпатория — Симферополь огнем охвачено около 20 гектаров. Из-за сильного задымления на дороге произошла массовая авария с участием девяти автомобилей, образовались пробки. Где еще произошли пожары в Крыму и к чему они привели — в материале URA.RU.  Где произошли возгорания Феодосия В Феодосии сотрудники МЧС России и Республики Крым борются с возгоранием в Старокрымском лесничестве, где огонь распространился на площади 3 000 кв. метров. Для тушения привлечены более 50 спасателей и 19 единиц техники, включая специализированные подразделения. Вдоль трассы Евпатория — Симферополь Одновременно в Симферопольском районе, вдоль трассы Евпатория — Симферополь, бушует ландшафтный пожар. По данным МЧС, Предварительная площадь возгорания составляет 20 гектаров. На месте работают 80 человек и 14 единиц техники Партизанское Возгорание вблизи села Партизанское удалось локализовать, однако спасатели продолжают работу. Авиация МЧС совершила шесть сбросов воды (общий объем — 18 тонн), что позволило остановить распространение огня. Пожар охватил шесть гектаров. Всего в тушении задействованы 157 человек и 30 единиц техники. Опасная ситуация на дороге Одним из самых серьезных последствий пожаров стало массовое ДТП на трассе Симферополь — Евпатория. Из-за густого дыма видимость упала до нуля, что привело к столкновению девяти автомобилей. Один из них, Chevrolet Cruze, загорелся. Водители сообщают о многочисленных авариях в районе Школьного, где огонь перекинулся на поля, а также пробках на трассе. Аномальная жара Сложную ситуацию усугубляет аномально жаркая погода и отсутствие осадков. По прогнозам, до 30 июля температура в Крыму будет на 7–9 градусов выше нормы, а в степных районах достигнет 40 градусов. В связи с этим продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и даже использование открытого огня в лесах. 
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