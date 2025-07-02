В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с Алиевым

Песков: разговора с Алиевым у Путина в планах нет
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Телефонного разговора между Путиным и Алиевым пока не планируется, рассказал представитель Кремля
Телефонного разговора между Путиным и Алиевым пока не планируется, рассказал представитель Кремля Фото:

Планов по телефонному разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и действующим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент [звонка в графике] нет», — сказал Песков журналистам. Его слова передает агентство ТАСС. 

Накануне президент РФ провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа длилась два часа. За это время главы стран обсудили обстановку на Украине, ирано-израильский конфликт и американские удары по ядерным объектам Ирана. 

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Планов по телефонному разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и действующим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент [звонка в графике] нет», — сказал Песков журналистам. Его слова передает агентство ТАСС.  Накануне президент РФ провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа длилась два часа. За это время главы стран обсудили обстановку на Украине, ирано-израильский конфликт и американские удары по ядерным объектам Ирана. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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