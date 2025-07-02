В Кремле рассказали, будет ли Путин созваниваться с Алиевым

Планов по телефонному разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и действующим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент [звонка в графике] нет», — сказал Песков журналистам. Его слова передает агентство ТАСС.
Накануне президент РФ провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа длилась два часа. За это время главы стран обсудили обстановку на Украине, ирано-израильский конфликт и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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