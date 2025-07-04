Обнаружена пропавшая неделю назад челябинская школьница

Волонтеры завершили поиски челябинской школьницы
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С пропавшей девочкой сейчас все в порядке
С пропавшей девочкой сейчас все в порядке Фото:

Найдена пропавшая почти неделю назад 14-летняя школьница из Челябинская Дарья Н. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». 

«Найдена. Жива!» — говорится в сообщении в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте». 

Школьница пропала неделю назад. Сначала ее искали в Челябинске, потом поиски были расширены до Екатеринбурга. 

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Найдена пропавшая почти неделю назад 14-летняя школьница из Челябинская Дарья Н. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».  «Найдена. Жива!» — говорится в сообщении в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».  Школьница пропала неделю назад. Сначала ее искали в Челябинске, потом поиски были расширены до Екатеринбурга. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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