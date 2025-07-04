Обнаружена пропавшая неделю назад челябинская школьница

С пропавшей девочкой сейчас все в порядке
Найдена пропавшая почти неделю назад 14-летняя школьница из Челябинская Дарья Н. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена. Жива!» — говорится в сообщении в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Школьница пропала неделю назад. Сначала ее искали в Челябинске, потом поиски были расширены до Екатеринбурга.
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