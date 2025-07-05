Адвокат Жорин прояснил ситуацию с выплаченным Смоловым миллионом рублей

Адвокат Жорин: миллион Смолова вряд ли можно расценивать как подкуп
© Служба новостей «URA.RU»
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Действия футболиста Федора Смолова, выплатившего пострадавшему в конфликте в «Кофемании» миллион рублей, нельзя рассматривать как подкуп, как пытаются расценить пользователи Сети. В беседе с URA.RU адвокат Сергей Жорин объяснил правовую сторону ситуации. Правозащитник пояснил, что в уголовном и гражданском процессе потерпевший имеет право требовать компенсацию, это обычная юридическая практика.

«Это может выглядеть как подкуп в ряде случаев. Если переводимые средства служат в качестве "вознаграждения" за то, чтобы потерпевший: дал ложные показания или воздержался от дачи показаний, или изменил показания», — пояснил адвокат.

В случае со Смоловым средства были переведены через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков и до сих пор доступны для получения. Представители потерпевшего пока не воспользовались компенсацией и отказали футболисту в личной встрече с пострадавшим.

Жорин считает, что в ситуации со спортсменом, данное действие вряд ли будет квалифицировано как подкуп. «Скорее, наоборот, действия тех, кто требовал деньги могут квалифицировать как вымогательство. Тут смотря под каким углом будет смотреть следствие», — резюмировал правозащитник.

В мае Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием появилось в соцсетях утром 5 июля.

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Действия футболиста Федора Смолова, выплатившего пострадавшему в конфликте в «Кофемании» миллион рублей, нельзя рассматривать как подкуп, как пытаются расценить пользователи Сети. В беседе с URA.RU адвокат Сергей Жорин объяснил правовую сторону ситуации. Правозащитник пояснил, что в уголовном и гражданском процессе потерпевший имеет право требовать компенсацию, это обычная юридическая практика. В случае со Смоловым средства были переведены через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков и до сих пор доступны для получения. Представители потерпевшего пока не воспользовались компенсацией и отказали футболисту в личной встрече с пострадавшим. Жорин считает, что в ситуации со спортсменом, данное действие вряд ли будет квалифицировано как подкуп. «Скорее, наоборот, действия тех, кто требовал деньги могут квалифицировать как вымогательство. Тут смотря под каким углом будет смотреть следствие», — резюмировал правозащитник. В мае Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием появилось в соцсетях утром 5 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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