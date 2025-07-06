Россиянам рассказали, как продержаться с головной болью до приема врача

При постоянной головной боли, если прием врача будет не скоро, то не стоит принимать таблетки, можно попробовать расслабить мышцы челюсти — они связаны с височной областью головы. Также следует употреблять достаточное количество воды и дать глазам отдохнуть от воздействия электронных устройств, сообщили специалисты. Самолечением категорически нельзя заниматься и при неприятных ощущениях нужно обращаться в больницу.
Многие люди не осознают, что в моменты тревоги и стресса у них возникает напряжение в области челюсти. Между тем мышечное напряжение в этой зоне часто становится недооцененным фактором, провоцирующим головную боль у взрослых. «Небольшие мышцы, контролирующие вашу челюсть, тянутся к вискам, и их спазм может привести к головной боли», — передает Mail.ru Здоровье.
Одной из распространенных причин головной боли является обезвоживание, причем не только в теплое время года. В отопительный период воздух в помещениях становится суше, поэтому организм теряет больше жидкости, и не всегда удается своевременно восполнить ее запасы. Кроме того, дефицит воды в организме может быть вызван употреблением кофе — напиток способствует выведению жидкости.
Кроме того, проблемы с осанкой, привычка сутулиться или длительное использование мобильных устройств с согнутой к ним шеей приводят к ухудшению кровоснабжения сосудов головы и шеи. Для улучшения самочувствия следует расправить плечи и выполнить несколько упражнений на растяжку грудных мышц — это способствует нормализации кровообращения и облегчению болевых ощущений.
Таже головная боль нередко связана с перенапряжением глаз — может возникать после длительной работы за компьютером, просмотра телевизора, чтения или продолжительного вождения автомобиля. Чаще всего такая боль проявляется к концу рабочего дня или недели, а по утрам и в выходные встречается реже. Для профилактики и снижения неприятных ощущений нужно регулярно делать перерывы при работе с электронными устройствами.
Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина сообщила, что еще одной причиной появления болей в голове является длительное голодание. Подобное может привести и к слабости в теле, раздражению и агрессии, а также к развитию более серьезных последствий — расстройствам пищевого поведения и гастриту.
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