Свердловский истеблишмент шокирован новостью о смерти главы Минтранса Старовойта

Новость о самоубийстве экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта свердловские чиновники встретили на полях выставки «Иннопром», как раз на сессии про развитие большого логистического проекта Сухой порт, который курировал Старовойт. И были шокированы — с некоторыми он выходил на связь буквально на днях.
«Он был бодр, обсуждали совместные проекты», — поделился один из высокопоставленных госслужащих. «Неожиданно. Он к нам приезжал на дорожный форум в конце прошлого года, столько планов и проектов… Всегда в красном галстуке», — вспомнил другой собеседник.
Самого Старовойта, говорят, на «Иннопроме» не ждали. Еще в пятницу было решено, что вместо него приедет заместитель Потешкин.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что экс-глава Минтранса Роман Старовойт был обнаружен мертвым в автомобиле на территории города Одинцово. На данный момент следствие рассматривает суицид как приоритетную версию происшествия. По данным информированных источников, Старовойт мог быть задержан сотрудниками СК уже вечером 7 июля и доставлен на допрос. В отношении него предполагалось выдвинуть обвинения, связанные с крупномасштабными хищениями. Днем 7 июля его сняли с должности главы Минтранса РФ.
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