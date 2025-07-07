Свердловский истеблишмент шокирован новостью о смерти главы Минтранса Старовойта

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Старовойта сняли с должности главы Минтранса РФ 7 июля
Старовойта сняли с должности главы Минтранса РФ 7 июля Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Новость о самоубийстве экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта свердловские чиновники встретили на полях выставки «Иннопром», как раз на сессии про развитие большого логистического проекта Сухой порт, который курировал Старовойт. И были шокированы — с некоторыми он выходил на связь буквально на днях.

«Он был бодр, обсуждали совместные проекты», — поделился один из высокопоставленных госслужащих. «Неожиданно. Он к нам приезжал на дорожный форум в конце прошлого года, столько планов и проектов… Всегда в красном галстуке», — вспомнил другой собеседник.

Самого Старовойта, говорят, на «Иннопроме» не ждали. Еще в пятницу было решено, что вместо него приедет заместитель Потешкин.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что экс-глава Минтранса Роман Старовойт был обнаружен мертвым в автомобиле на территории города Одинцово. На данный момент следствие рассматривает суицид как приоритетную версию происшествия. По данным информированных источников, Старовойт мог быть задержан сотрудниками СК уже вечером 7 июля и доставлен на допрос. В отношении него предполагалось выдвинуть обвинения, связанные с крупномасштабными хищениями. Днем 7 июля его сняли с должности главы Минтранса РФ.

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Новость о самоубийстве экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта свердловские чиновники встретили на полях выставки «Иннопром», как раз на сессии про развитие большого логистического проекта Сухой порт, который курировал Старовойт. И были шокированы — с некоторыми он выходил на связь буквально на днях. «Он был бодр, обсуждали совместные проекты», — поделился один из высокопоставленных госслужащих. «Неожиданно. Он к нам приезжал на дорожный форум в конце прошлого года, столько планов и проектов… Всегда в красном галстуке», — вспомнил другой собеседник. Самого Старовойта, говорят, на «Иннопроме» не ждали. Еще в пятницу было решено, что вместо него приедет заместитель Потешкин. Ранее в Следственном комитете России сообщили, что экс-глава Минтранса Роман Старовойт был обнаружен мертвым в автомобиле на территории города Одинцово. На данный момент следствие рассматривает суицид как приоритетную версию происшествия. По данным информированных источников, Старовойт мог быть задержан сотрудниками СК уже вечером 7 июля и доставлен на допрос. В отношении него предполагалось выдвинуть обвинения, связанные с крупномасштабными хищениями. Днем 7 июля его сняли с должности главы Минтранса РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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