Пермский завод будет делать 3D-принтеры и роботов для производства

В Пермском крае будет реализован важный стратегический проект, направленный на развитие промышленного потенциала региона через создание современного производства промышленных 3D-принтеров и роботизированных ячеек. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Прикамья.
Для поддержки этого начинания федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем в размере 41,6 миллиона рублей пермской компании «Роботех». В дополнение к этим средствам региональный фонд развития промышленности Пермского края выделит еще 4,6 миллиона рублей, что в совокупности обеспечит значительный финансовый ресурс для реализации проекта. Эти инвестиции позволят создать в Перми современный механообрабатывающий производственный комплекс, который станет центром производства ключевых элементов для робототехники и аддитивных технологий. Подписание соглашения о финансировании состоялось на площадке международной промышленной выставки «Иннопром», где присутствовали руководители ключевых организаций: директор ФРП Роман Петруца, директор РФРП Пермского края Дмитрий Похорин и генеральный директор компании «Роботех» Денис Худяков. В мероприятии также принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Такой формат встречи подчеркнул важность проекта для региона и страны в целом.
Финансовые средства пойдут на создание современного производственного комплекса, который будет специализироваться на изготовлении промышленных роботов и установок для аддитивной печати. В рамках проекта предприятие планирует оснащать свою продукцию программным обеспечением собственной разработки с интуитивно понятным русскоязычным интерфейсом, что значительно повысит удобство использования конечных решений для российских предприятий.
Особое значение имеет использование промышленных 3D-принтеров, которые позволяют производить песчано-полимерные литейные формы без необходимости изготовления дорогостоящей оснастки. Это существенно ускоряет процесс изготовления отливок и снижает издержки, делая производство более гибким и экономичным. Такие технологии находят применение в различных отраслях — от машиностроения до медицины и строительства.
Роботизированные ячейки — это автономные технологические модули, предназначенные для автоматизации широкого спектра производственных операций: сборки, сварки, обработки материалов, нанесения покрытий, упаковки и транспортировки продукции. Внедрение таких систем позволит значительно повысить эффективность производства, снизить человеческий фактор и обеспечить высокое качество продукции. Ключевыми заказчиками продукции станут крупные предприятия отраслей промышленности: ОАО «ОДК», «МАЗ» и «КАМАЗ», что свидетельствует о высокой востребованности инновационных решений компании «Роботех».
Глава региона Дмитрий Махонин отметил важность автоматизации и цифровизации в развитии современной промышленности: «Наша цель, чтобы к 2030 году количество малых технологических компаний выросло в 2 раза, а совокупная их выручка увеличилась в 7 раз. Один из примеров МТК — ООО „Роботех“. Наше отечественное предприятие создает собственных промышленных роботов, 3D-принтеры и другое автоматизированное оборудование. Мы нацелены на то, чтобы такие компании росли, увеличивали производство, а от этого, в том числе, будет зависеть технологический суверенитет страны».
Генеральный директор «Роботеха» Денис Худяков отметил важность поддержки со стороны государства: «Это не просто финансирование конкретного производства — это инвестиции в новую технологическую архитектуру российской промышленности. Реализация нашего проекта способствует внедрению современных решений в области робототехники и аддитивных технологий именно здесь, в Перми». Он подчеркнул стратегическую роль предприятия в формировании технологического суверенитета страны.
Запуск производства промышленных 3D-принтеров и роботизированных ячеек в Перми —важный шаг к созданию современного индустриального кластера высоких технологий. Этот проект не только укрепит позиции региона на карте инновационной экономики России, но и станет примером успешного взаимодействия бизнеса, государства и научных институтов. В результате регион получит новые возможности для роста производства высокотехнологичной продукции, повышения конкурентоспособности отечественной промышленности и формирования условий для долгосрочного технологического суверенитета страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!