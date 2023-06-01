01 июня 2023

Пермская компания получит кредит в 18,6 млрд на строительство спортивной арены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, трибуна болельщиков, сидения
Спортивная арена будет рассчитана на 10,5 тысяч зрителей Фото:

Краевая компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края, заключила кредитный договор с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» на финансирование строительства многофункциональной спортивной арены. Речь идет о сумме в миллиарды рублей.

«Размер финансирования проекта со стороны банка „ДОМ.РФ“ составит 18,6 млрд рублей. Теперь „Пермь-Арена“ займется подбором подрядчика по возведению многофункциональной спортивной арены», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пресс-службу фонда развития Пермского края.

Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной, а также трибунами на 10,5 тысячи зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с временными трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краевая компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края, заключила кредитный договор с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» на финансирование строительства многофункциональной спортивной арены. Речь идет о сумме в миллиарды рублей. «Размер финансирования проекта со стороны банка „ДОМ.РФ“ составит 18,6 млрд рублей. Теперь „Пермь-Арена“ займется подбором подрядчика по возведению многофункциональной спортивной арены», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пресс-службу фонда развития Пермского края. Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной, а также трибунами на 10,5 тысячи зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с временными трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...