Пермская компания получит кредит в 18,6 млрд на строительство спортивной арены

Краевая компания «Пермь-Арена», которая является дочерней организацией Фонда развития Пермского края, заключила кредитный договор с акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» на финансирование строительства многофункциональной спортивной арены. Речь идет о сумме в миллиарды рублей.
«Размер финансирования проекта со стороны банка „ДОМ.РФ“ составит 18,6 млрд рублей. Теперь „Пермь-Арена“ займется подбором подрядчика по возведению многофункциональной спортивной арены», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пресс-службу фонда развития Пермского края.
Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной, а также трибунами на 10,5 тысячи зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с временными трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.