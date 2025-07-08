В Армении силовики задержали не менее десяти соратников Карапетяна

В Армении продолжаются задержания и обыски в рамках уголовного дела против российского бизнесмена Самвела Карапетяна и его соратников. После обысков не менее десяти человек были доставлены в следственные отделы. Об этом сообщает адвокат Лусина Мартиросян.
«Мне известно как минимум о десяти задержанных», — рассказала Мартиросян ТАСС. Адвокаты отмечают, что не могут попасть к своим подзащитным. По словам Мартиросян, задержания прошли не только в Ереване, но и в других регионах страны. Адвокат Тигран Айрапетян сообщил о задержании трех сотрудников «Электрических сетей Армении», включая главного инженера Мусалерского филиала Ару Авагяна. Всем троим инкриминируется принуждение к участию в собраниях.
Следственный комитет Армении ранее сообщил о проведении обысков по 51 адресу. Ведомство расследует уголовное дело по статьям о легализации денежных средств, хищении в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках дела публичное уголовное преследование инициировано в отношении 11 лиц.
Ранее силовики провели обыски в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении» и в доме генерального директора компании Нарека Карапетяна, племянника Самвела Карапетяна. 18 июня был задержан сам Самвел Карапетян, президент группы компаний «Ташир». Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти. Карапетян находится под арестом сроком на два месяца. Позднее по аналогичным обвинениям были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаель Аджапахян, а также сторонники движения «Священная борьба».
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