Врач рассказала, как спастись в аномальную жару

В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение легкой пище, избегать жирных блюд и пить больше воды. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
«В жару мы выпиваем два-три литра воды, если нет противопоказаний. В зоне риска в жару в первую очередь пожилые пациенты старше 60 лет. У них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания. Также это дети до пяти лет», — предупреждает Волкова в беседе с 360.ru.
Кроме того, метеоролог Екатерина Пестрякова сообщает о риске повышения давления у гипертоников. Дело в опасном типе погоды, который характеризуется высокими атмосферным давлением и парциальным давлением кислорода.
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