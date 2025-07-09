Врач рассказала, как спастись в аномальную жару

Врач Волкова: в жару лучше есть легкую пищу, избегать жиров и пить больше воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В жару в зоне риска пожилые люди старше 60 лет из-за сниженной терморегуляции и риска обезвоживания, заявила Волкова
В жару в зоне риска пожилые люди старше 60 лет из-за сниженной терморегуляции и риска обезвоживания, заявила Волкова Фото:

В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение легкой пище, избегать жирных блюд и пить больше воды. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«В жару мы выпиваем два-три литра воды, если нет противопоказаний. В зоне риска в жару в первую очередь пожилые пациенты старше 60 лет. У них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания. Также это дети до пяти лет», — предупреждает Волкова в беседе с 360.ru.

Кроме того, метеоролог Екатерина Пестрякова сообщает о риске повышения давления у гипертоников. Дело в опасном типе погоды, который характеризуется высокими атмосферным давлением и парциальным давлением кислорода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение легкой пище, избегать жирных блюд и пить больше воды. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова. «В жару мы выпиваем два-три литра воды, если нет противопоказаний. В зоне риска в жару в первую очередь пожилые пациенты старше 60 лет. У них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания. Также это дети до пяти лет», — предупреждает Волкова в беседе с 360.ru. Кроме того, метеоролог Екатерина Пестрякова сообщает о риске повышения давления у гипертоников. Дело в опасном типе погоды, который характеризуется высокими атмосферным давлением и парциальным давлением кислорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...