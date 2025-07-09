Буйный екатеринбуржец избил школьников, заступаясь за сына: суд его наказал

В Екатеринбурге отец, избивший двух школьников из-за сына, получил приговор

09 июля 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Скандал разгорелся в январе этого года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Академический райсуд Екатеринбурга признал 56-летнего мужчину виновным в нападении на второклассников, которые задирали его сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. По версии следствия, 13 января возле школы №181 буйный отец накричал, затем ударил восьмилетнего мальчика, а после избил по лицу девятилетнего школьника. После чего ушел с сыном домой. Силовики оперативно задержали мужчину. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство), однако позже в суде обвинение переквалифицировали на ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурант вину не признал, но выплатил компенсацию и принес извинения. Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Прокуратура изучит приговор, чтобы, возможно, обжаловать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академический райсуд Екатеринбурга признал 56-летнего мужчину виновным в нападении на второклассников, которые задирали его сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. По версии следствия, 13 января возле школы №181 буйный отец накричал, затем ударил восьмилетнего мальчика, а после избил по лицу девятилетнего школьника. После чего ушел с сыном домой. Силовики оперативно задержали мужчину. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство), однако позже в суде обвинение переквалифицировали на ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурант вину не признал, но выплатил компенсацию и принес извинения. Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Прокуратура изучит приговор, чтобы, возможно, обжаловать.