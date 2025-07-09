Буйный екатеринбуржец избил школьников, заступаясь за сына: суд его наказал

В Екатеринбурге отец, избивший двух школьников из-за сына, получил приговор
© Служба новостей «URA.RU»
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Буллинг и травля ребенка. Создано в Midjourney, драка, подростки, подросток, детское насилие, школьники, изгой, буллинг, травля
Скандал разгорелся в январе этого года Фото:

Академический райсуд Екатеринбурга признал 56-летнего мужчину виновным в нападении на второклассников, которые задирали его сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 13 января возле школы №181 буйный отец накричал, затем ударил восьмилетнего мальчика, а после избил по лицу девятилетнего школьника. После чего ушел с сыном домой.

Силовики оперативно задержали мужчину. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство), однако позже в суде обвинение переквалифицировали на ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурант вину не признал, но выплатил компенсацию и принес извинения.

Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Прокуратура изучит приговор, чтобы, возможно, обжаловать.

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Академический райсуд Екатеринбурга признал 56-летнего мужчину виновным в нападении на второклассников, которые задирали его сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. По версии следствия, 13 января возле школы №181 буйный отец накричал, затем ударил восьмилетнего мальчика, а после избил по лицу девятилетнего школьника. После чего ушел с сыном домой. Силовики оперативно задержали мужчину. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство), однако позже в суде обвинение переквалифицировали на ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурант вину не признал, но выплатил компенсацию и принес извинения. Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Прокуратура изучит приговор, чтобы, возможно, обжаловать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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