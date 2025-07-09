Буйный екатеринбуржец избил школьников, заступаясь за сына: суд его наказал

Академический райсуд Екатеринбурга признал 56-летнего мужчину виновным в нападении на второклассников, которые задирали его сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 13 января возле школы №181 буйный отец накричал, затем ударил восьмилетнего мальчика, а после избил по лицу девятилетнего школьника. После чего ушел с сыном домой.
Силовики оперативно задержали мужчину. Ему вменили ст. 213 УК РФ (Хулиганство), однако позже в суде обвинение переквалифицировали на ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурант вину не признал, но выплатил компенсацию и принес извинения.
Суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Прокуратура изучит приговор, чтобы, возможно, обжаловать.
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