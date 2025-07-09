Нападение на пенсионерку с ребенком произошло на детской площадке в Академическом
В Екатеринбурге на детской площадке жилого района Академический мужчина напал на пожилую женщину с ребенком при свидетелях, среди которых находились дети. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
«Папаша пытался что-то вырвать из рук пенсионерки. Тут же под ногами крутились дети. Потом с размаху толкнул бабулю так, что она впечаталась в забор вместе с внуком», — рассказал telegram-канал Ural Mash. Затем мужчина невозмутимо продолжил путь вместе со своим ребенком.
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