Екатеринбуржец впечатал в забор пенсионерку на детской площадке. Видео

В Екатеринбурге мужчина подрался с пенсионеркой на детской площадке
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Нападение на пенсионерку с ребенком произошло на детской площадке в Академическом
Нападение на пенсионерку с ребенком произошло на детской площадке в Академическом Фото:

В Екатеринбурге на детской площадке жилого района Академический мужчина напал на пожилую женщину с ребенком при свидетелях, среди которых находились дети. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Папаша пытался что-то вырвать из рук пенсионерки. Тут же под ногами крутились дети. Потом с размаху толкнул бабулю так, что она впечаталась в забор вместе с внуком», — рассказал telegram-канал Ural Mash. Затем мужчина невозмутимо продолжил путь вместе со своим ребенком.

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В Екатеринбурге на детской площадке жилого района Академический мужчина напал на пожилую женщину с ребенком при свидетелях, среди которых находились дети. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. «Папаша пытался что-то вырвать из рук пенсионерки. Тут же под ногами крутились дети. Потом с размаху толкнул бабулю так, что она впечаталась в забор вместе с внуком», — рассказал telegram-канал Ural Mash. Затем мужчина невозмутимо продолжил путь вместе со своим ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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